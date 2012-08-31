〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超2.5亿台币

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长

路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。