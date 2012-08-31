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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 17:59 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增81.1亿台币

路透台北8月31日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增81.1亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)

7,185.7亿台币.上周存单发行量净减178亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月27日(一) 3,471.00 3,383.70 -87.30

8月28日(二) 60.00 354.00 +294.00

8月29日(三) 3,137.00 3,010.00 -127.00

8月30日(四) 790.00 961.50 +171.50

8月31日(五) 3,568.10 3,398.00 -170.10

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总 计 11,026.10 11,107.20 81.10

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月27日(一) 88.00 17.00

8月28日(二) 61.00 13.00

8月29日(三) 93.00 30.00

8月30日(四) 84.00 29.00

8月31日(五) 132.50 30.00

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总 计 458.50 119.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 林高丽

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