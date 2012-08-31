《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增81.1亿台币

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透台北8月31日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增81.1亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)
7,185.7亿台币.上周存单发行量净减178亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8月27日(一) 3,471.00 3,383.70 -87.30
8月28日(二) 60.00 354.00 +294.00
8月29日(三) 3,137.00 3,010.00 -127.00
8月30日(四) 790.00 961.50 +171.50
8月31日(五) 3,568.10 3,398.00 -170.10
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总 计 11,026.10 11,107.20 81.10
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8月27日(一) 88.00 17.00
8月28日(二) 61.00 13.00
8月29日(三) 93.00 30.00
8月30日(四) 84.00 29.00
8月31日(五) 132.50 30.00
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总 计 458.50 119.00 (完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。