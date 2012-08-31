〔台湾货币市场〕存单到期量大,月底紧缩效应几无感受(更新版)

* 存单到期量大,月底并不紧俏

* 发票量略增,大行买票利率略降

记者 董永年

路透台北8月31日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳.今日是月底例行性需求高峰期,不过存单到期金额达3,568.1亿台币,整体资金状况仍偏宽松,令利率多维持在既有区间不变.

资金调度人士指出,由于牵涉三日累计积数的关系,上午拆款市场比较安静,要等到下午一切底定后,市况才会比较热络.惟在央行维持宽松环境不变的状况下,今日拆款利率不会因为月底关系而明显上扬.

"到了月底不敢乱动,基本上(拆款利率)应是持平."一大型公营银行交易员称.

另一大型票券商交易员则称,多数公营银行昨日就已经调好积数了,今日在拆款的态度就保守一点,因此利率有略为上扬.

展望下周,他们认为,资金宽松条件不变,利率仍将维持在既有水准.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,与上日相同;区间落在0.295-0.55%,亦同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日为0.390-0.58%.

**短票发行量略增**

短票方面,票券商指出,今日短票发行量较上日增加,因此银行多能买到所需的量,除有一大型公营银行为消化资金而略为调降原本就偏高的买票利率外,其余仍落在0.80-0.81%的区间.

一大型票券商交易员表示,"今天大部分的银行还是要消化资金,纵然票量有增加,但还是没有办法供需平衡."

另一公营银行交易员则指出,月底资金还是多."是有小买一些短票,要想办法不要爆掉."

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周五公布,今日共发行3,398亿台币存单,相较存单到期金额3,568.1亿,存单发行余额减少170.1亿. [TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为9,206.1亿台币,分别为周一2,367亿,周二63.6亿,周三3,653.5亿,周四771亿及周五2,351亿.

拆款中心资料PIBC显示,当日超额准备为478亿台币;累计至周日超额准备为3,062亿台币,加计前期1%的超额准备为4,504亿台币.

**公债RP利率持稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳,不过部份票券商已先行调降RP利率.证券RP交易员称,下周是旬初,资金料将更为宽松,将跟进票券商调降RP利率.

一大型票券商RP交易人士表示,近期已调降公债RP利率,客户初始觉得降幅太急,但终还是接受,预计下月初还会再调降至0.70-0.72%.

"要降破0.70%比较难."她说.

一证券商RP交易人士指出,今天虽是月底最后一天,但银行的钱还是多,加上投信股票型基金也仍承做RP的需求,整体月底公债RP利率大致持稳,然部份票券商已率先调降公债RP利率,预计下月RP利率将会往下调.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日,不过大型票券商的公债10天期附买回利率主要成交区间已降低至0.71-0.73%.(完)