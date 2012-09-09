(重温稿)《台湾新债预测》台电10年期公司债得标利率料落在1.40-1.45%

路透台北9月7日电---路透调查显示,台湾最大公司债发行单位--台电下周一(10日)标售的10年期公司债得标利率将落在1.40-1.45%;七年期得标利率则在1.30-1.35%.

据接受路透调查的承销商预估区间显示,10年期得标利率最低预估在1.400%,最高在1.460%;七年期最低预估在1.280%,最高在1.350%.

台电将于下周一标售70亿台币无担保公司债,期限为七年及10年,其中七年期预计发行20亿台币、10年期发行50亿台币,各有50%的增减幅度.

台电前次是在6月29日标售公司债,当时10、七年期券分别以1.490%、1.390%定价,总共发行177亿台币,较预计发行总额120亿台币增量47.5%.[ID:nST0470322]

以下为债券承销商对得标利率的预估区间:

年期 10年 七年

金融机构 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%)

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凯基证券 1.400 1.450 1.300 1.350

群益金鼎证券 1.440 1.460 1.300 1.350

元富证券 1.400 1.420 1.300 1.320

元大宝来证券 1.400 1.450 1.280 1.320

大华证券 1.440 1.460 1.330 1.350

兆丰证券 1.400 1.450 1.300 1.350

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中值 1.400 1.450 1.300 1.350 (完)

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