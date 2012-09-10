台湾经济指标预测--9月10日至11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透台北9月10日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------9月17日当周---------------------------------------- 9/20 1600 外销订单 8月 -- -4.40%(年变动率) 9/20 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 9/24 0830 季调失业率 8月 -- 4.25% -------------------------------9月24日当周---------------------------------------- 9/24 1600 工业生产 8月 -- -0.02%(年变动率) 9/25 1610 M2货币总计数 8月 -- +3.80%(年变动率) -------------------------------10月1日当周---------------------------------------- 10/5 0830 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +3.42%(年变动率) 10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 3,942.26亿美元 -------------------------------10月8日当周---------------------------------------- *10/8 1600 商品出口 9月 -- -4.2%(年变动率) *10/8 1600 商品进口 9月 -- -7.6%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。