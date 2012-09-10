(重温稿)〔台湾货币市场〕市场依然平稳,下周短率变化料不大

* 市场安静,资金平稳

* 一年期存单利率高标在0.847%

* 下周短率料变化不大

记者 高洁如

路透台北9月7日电---台湾银行间短期利率周五大致平稳,提存期初市场相对安静,尤其是需求面较为不足,市场交易也倾向清淡,拆款利率高位较上日略见微走跌.

资金调度人士指出,目前还在提存期初,由于并无即刻调整积数的必要,因此多数交易员多以不变应万变,合约到期续做而已.

"才旬初嘛,大家都懒懒的,"一本地大型金融机构交易员称.

展望下周,交易员认为,由于市场的调度需求仍然偏低,央行也将调控市场资金在稳中略松的水位,预期短率变化不大.

至于中央银行午间标售的1,000亿364天期存单,加权平均得标利率在0.829%,接近市场预期.[ID:nST0549071]

交易员表示,本次得标利率高位落在0.847%,连上次的加权平均得标利率0.853%都不到,可见虽然外商短钱偶有缺少,但一年期存单仍然是其配置上不可或缺的一块.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.391%,上日则在0.390%;区间落在0.295-0.550%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,上日为0.388-0.58%.

**短票发行稍高,去化无虞**

短票方面,票券商指出,周五的短票金额虽稍高,但去化无虞,市场利率大致不变.

他们也表示,近期台股.TWII反弹持续,预期若交易量持续稳定升高,且融资融券水位稳定趋升,那么可以观察证券商未来发票的需求是否缓步趋升.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

央行周五存单到期金额为2,351亿,发行2,186亿台币存单,存单发行余额减165亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,565.9亿.分别是周一3,645.5亿、周二1,178亿、周三3,853.4亿、周四705亿、周五4,184亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为负103亿台币;累计至周日超额准备为74亿台币,加计前期1%的超额准备为1,036亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率大致持平.旬初货币市场资金偏向宽松,市场预期下周一央行1,000亿台币存单交割不至于影响资金情势,料下周公债RP利率将延续本周区间不变.

证券商交易人士指出,旬初资金还是偏向宽松,寿险、投信仍有买券需求,下周紧缩因子包括周一将交割1,000亿台币的364天期存单及周三将交割50亿台币的台塑公司债,不过由于旬初资金还是偏多,料下周公债RP利率主要交投仍将维持在0.73%附近.

"今天多缺不一,有人缺钱但也都找得到钱."一券商RP交易员说.

一大型票券商交易员也表示,这两天资金比较紧一些,投信的资金撤出蛮多的,令9月旬初资金明显没有上月宽松,然不轻易将公债及公司债RP利率往上调,料下周公债RP利率维持在0.72%附近,而公司债RP利率则维持在0.82%附近.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少部分则在0.72-0.73%.(完)