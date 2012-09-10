(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
以下为路透中文新闻为您整理的9月3日-7日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡微幅走弱,但7月中旬后呈现的大幅走弱势头已明显放慢 步伐,客盘仍是指引市场方向的主要力量,但整体看,客盘交易相对均衡,未有明显方向.从周线 看,人民币即期汇率基本进入平台整理期.市场下一步关注欧债危机进展和中国经济复苏动态. [CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国银行间流动性持续转暖,本周央行公开市场逆回购操作亦连续第二周净回笼实现灵活调 控.而14天及七天期逆回购利率的先后下调,与当前资金状况相符,也更体现出央行欲通过逆回 购引导市场利率下行,支撑实体经济的意图. 分析人士表示,连续的货币政策"炮弹"并未能让中国经济彻底摆脱困局,政策的运用又受到通 胀、房价反弹等因素的掣肘.不过,9月素来是资金需求的集中期,金融机构面临季末考核、长假 备付双重夹击.加之当月公开市场到期资金量骤减,而逆回购操作陆续到期,再度降准不无可能. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周先跌后涨,总体有所上探.周初,资金利率的下行和经济增长的乏力, 一度推暖现券,机构做多信心也显现增强;然周三起资金利率再次向上趋近逆回购指导利率,国 内外刺激经济方案亦抬升着市场风险偏好,导致现券收益率上涨.短期内基本面趋好预期抬头, 机构交易策略更趋谨慎,然中短债,尤其是短融,仍为部分机构所偏爱.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周升势渐起,进入9月后,机构"未雨绸缪"纷纷着手调控信贷规模以应对 季末"大考".虽资金成本稳定,但出票机构明显增多,令本周转贴利率仍现明显上涨,以6个月期 品种转贴利率为例,本周已经上涨30-40个基点(bp).而下周进入9月中旬,"压规模"行动继续进 行及资金面增添不确定性,转贴利率持续上行概率较大.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周先抑后仰.本周前段大盘继续低位运行并创下43个月新低.随着国家发改委 近期集中批复总投资逾万亿元的基建项目及海外诸多利多因素刺激,周五A股市场报复性反弹, 沪综指收报2,127.762点,当天上涨3.7%并创下近八个月最大单日涨幅;单周累积涨幅3.9%,亦 创下逾10个月来最大单周涨幅.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周震荡走高,美国就业状况不佳以及中国8月PMI数据疲弱,引发市场对全球 央行采取宽松政策提振经济的预期,此外欧洲央行宣布新的购债计划,亦拉动铜价上涨;其中 12月期铜合约周五收报56,650元人民币,当周走升2.2%.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周上涨,因对欧美将推出新一轮宽松政策的预期升温,不过在欧洲央行宣布推出 新的购债计划后,获利回吐压力初显拖累金价冲高回落.国内期金主要合约SHAUZ2周五收报 349.61元,较上周涨1.8%.(完) --整理 冉莹/边竞/刘昕/曹巍浩/李文科; 审校 杨淑祯
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。