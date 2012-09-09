《美股一周展望》股市上档空间或已无多,但今年9月可能逆势而行

路透纽约9月7日电---9月往往是股市表现最为疲弱的月份,本月之初有许多理由认为股市可能即将触顶,起码短期而言是如此.

标准普尔500指数今年大涨14%,且来到逾四年来的最高位.若不去看2009年股市从危机低点反弹的表现来看,这可望成为2003年以来股市最佳表现,也就是创近10年来最大涨幅.

一份报告显示,美国8月招聘数量再度远远低于预期,且英特尔(INTC.O)及联邦快递(FDX.N)皆于本周发出预警,可能预示着季度获利非常疲弱.但这并不足以吓阻投资人,央行的积极行动增强了投资者信心.

在欧洲央行本周宣布将买进欧元区困境国家的债券之后,市场普遍预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将会在周四结束两日会议时以扩大买进债券的形式来扩大货币刺激.

"好消息是好消息,坏消息也是好消息,这与贝南克卖权(Bernanke put)有关,"芝加哥North Star Investment Management投资长Eric Kuby表示.

根据预估获利计算,标准普尔500指数目前市盈率(本益比)为13.3倍,意味着投资人愿意为标准普尔500企业的每1美元预期获利所支付的股价为略逾13美元.

尽管这低于摩根士丹利计算的1976年以来预估市盈率中值13.7,但接近过去五年危机后低成长时期的市盈率区间上缘;根据汤森路透数据,在过去五年中市盈率的中值为12.9.

事实上,近期的市盈率高点为2011年2月的13.5,略高于当前水准.如果你认为自那时以来情况未有什么改变,则市盈率没有进一步升高的理由.加上获利放缓的前景,无可避免地意味着股价将走低.

"我们的看法是未来股市两位数的波幅是向下,而不是向上,"摩根士丹利在一份研究报告中指出.

该报告是由股市策略师Adam Parker为首的分析师团队所提出,他们相信标准普尔500指数今年将收在1,214点,较当前水准下跌15%.

在当前水准,风险报酬看来不若以往具有吸引力.有监于11月的总统大选可能产生的不确定性、以及欧洲进一步动荡的可能,这种看法就更有理由.

"我们认为今年标准普尔的目标位为1,450,因此我保持乐观,"芝加哥Harris Private Bank投资长Jack Ablin表示."但我会说,若目前的趋势持续下去,我倾向就此宣告胜利,并退场观望、开始了结获利."

路透年中进行调查结果显示,分析师平均预期标准普尔500指数今年会来到1,383点,这显示不是只有Ablin持有上述看法.标准普尔的表现已经优于多数人的预期.

另一个利空因素是年底前及2013年的获利前景急转直下.分析师目前预期第三季获利较上年同期下滑2.1%.约一年前他们预期获利成长近15%.

因美国经济前景转弱、美元走强的汇兑扭曲效应和油价走弱影响,瑞银集团首席美股策略师Jonathan Golub本周调降标准普尔500企业获利预估.

Golub调降2012年标准普尔500企业获利预估至102.50美元,此前预估为103.50,2013年预估则从110美元调降至107.00美元.

Golub认为第三季获利将只有25.10美元,较去年同期下滑2%.按市盈率13倍来计算,在年率化基础上,标准普尔500指数应该在略高于1,300点水准.

多重迹象显示,这些预估已经开始成真.

全球第二大包裹快递业者联邦快递周二调降本季获利预估,称全球经济疲软正损及全球隔日快递业务.

三天之后,英特尔调降第三季营收预估,因市场对该公司生产的芯片需求下滑,同时客户降低库存,且企业减少个人电脑采购.在个人电脑制造商惠普(HPQ.N)及戴尔DELL.O上月警告称需求放缓之后,部分分析师便预期英特尔将修正目标.

Golub称当前面临获利"乾旱期",甚至是"衰退期".

"尽管投资人将焦点放在货币政策,但我们认为这些疲弱获利结果将会阻碍市场上涨,"他在一份研究报告中指出.

Golub预估标准普尔年底将会来到1,375点,较周五收盘水准下跌4.3%.

周四上扬2%,使得标准普尔500指数创下逾四年来新高,Nasdaq指数则是升至12年来最高水准.

这波涨势源于欧洲央行的举动,因该行宣布将为陷入困境国家无限量提供资金.但这并非已成定局.

德国宪法法院将会在周三裁定欧盟新的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)援助基金是否合宪;若德国宪法法院加以否决,则欧洲央行的计画可能会无用武之地,因其干预的前题为一国先行寻求该援助基金的帮助.

同一天进行的荷兰大选出现戏剧性变化的可能性看来略为降低,因强硬的左派社会主义者的民意调查支持率下滑.相反,财政立场保守的自由派人士料将拿下多数席次,而中间偏左的工党民调结果亦不差.

但大选结局难以确定,德国仍有可能失去荷兰这个支持其撙节主张的坚定盟友.

"尽管我们取得一些货币政策解决方案,但对于根本的欧洲经济问题我们需要更多解答,"Ablin表示,"我认为买进债券不会解决欧元危机."

欧洲并不是投资人心中的唯一挂虑.在中国成长放缓疑虑弥漫之际,周日公布的通胀、零售销售及工业生产等连串数据将会反映全球第二大经济体的状况.

波罗的海乾散货运价指数.BADI周五连续第八个交易日下跌,部分原因在于中国铁矿石需求崩盘.

铁矿石运输占海运量的约三分之一.铁矿石现货价格刚触及近三年来新低,延续7月以来的颓势,在此同时疲弱的需求让上海钢材期货在过去一周创下历史新低.

但就算基本面看来并不亮丽,"别与美联储作对"的谚语再度验证其正确性.

路透调查显示,周五公布的美国就业数据令人失望,市场预期美联储在下周执行新一轮构债行动的可能性跳升.

受访59位分析师的预估中值显示,美联储周四宣布新一轮量化宽松的可能性为60%.

根据汤森路透数据,过去40年来,MSCI明晟全球指数.MSCIWO9月平均下跌0.9%,为股市表现最差的月份.截至目前为止,该指数本月以来上涨2.6%.

今年很有可能逆势而行.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI