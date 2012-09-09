〔全球汇市〕9月4日止当周投机客又转为做多美元-CFTC

路透纽约9月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周转为持有美元多仓.

这与前周人气相反,前周投机客转为做空美元,为近一年来首见.

9月4日止当周,投机客持有美元净多头仓位共计15亿美元.前一周为持有4.417亿美元的净空头仓位,这是自2011年9月6日当周以来首次持有美元净空头仓位.

而在9月4日之后,欧洲央行周四通过一项计画,将无限量买进欧元区高负债国家债券,而此举早在市场人士预料之中.

欧洲央行的计画旨在恢复意大利及西班牙债券市场的信心,两国分别是欧元区第三大及第四大经济体.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月4日当周 8月28日当周

多头仓位 55,133 53,571

空头仓位 31,126 32,015

净仓位 24,007 21,556

欧元(125,000欧元为1口)

9月4日当周 8月28日当周

多头仓位 46,580 45,927

空头仓位 148,886 147,488

净仓位 -102,306 -101,561

英镑(62,500英镑为1口)

9月4日当周 8月28日当周

多头仓位 41,834 42,407

空头仓位 48,702 40,439

净仓位 -6,868 1,968

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月4日当周 8月28日当周

多头仓位 9,013 10,684

空头仓位 22,125 22,145

净仓位 -13,112 -11,461

加元(100,000加元为1口)

9月4日当周 8月28日当周

多头仓位 89,309 86,639

空头仓位 22,754 25,703

净仓位 66,555 60,936

澳元(100,000澳元为1口)

9月4日当周 8月28日当周

多头仓位 111,869 124,137

空头仓位 49,430 46,065

净仓位 62,439 78,072

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月4日当周 8月28日当周

多头仓位 101,497 104,239

空头仓位 10,616 9,613

净仓位 90,881 94,626

(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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