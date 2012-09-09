《综述》欧盟推动更多举措遏制债务危机,集中监管银行计画料明年登场

* 巴尼尔推动银行监管计画

* 蒙堤提议就危险的民粹主义开会研商

* 雷恩暗示欧洲央行的援助可能不会意味着有新的条件

* 蒙堤称,若意大利有一天寻求协助"没什么大不了"

路透意大利切尔诺比奥9月8日电---欧盟官员周六推动加速采取阻止欧元区债务危机的措施.意大利总理蒙堤警告称,经济困境正在欧洲催生分裂性的民族主义.

蒙堤称他已经提议在罗马召开一场峰会,研商反欧洲民粹主义的兴起、北欧及南欧的分歧、以及憎恨节约措施而导致的国家偏见.

"以前的成见和紧张关系重新浮现,"蒙堤表示."有许多迹象显示,几乎所有成员国都出现了追求分裂的民粹主义."他在意大利举开的一场经济论坛向记者表示.

蒙堤在与欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)召开的联合记者会上突显出克服危机的急迫性,这场危机已经持续三年之久.

范龙佩表示,他支持蒙堤的构想,并倾向提前召开一场原订于2014年底的会议,藉以深化欧洲统合.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)在接受路透专访时呼吁,应迅速联合监管所有欧元区银行.

他称,整体欧元区的银行监管应该在明年1月推行,尽管德国对此持保留态度.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)向路透表示,欧洲央行购债计画的各项条件将以对西班牙和意大利等国家提出的现有建议为基础.

在科摩湖(Lake Como)畔举行的同场研讨会的场外,雷恩显然支持欧洲央行执委科尔的说法,科尔称申请债券购买援助的国家可能不用额外削减预算.

科尔向法国Inter广播电台表示,该计画构想"并非推行更多节约措施".西班牙及意大利的缩衣节食计画已经造成衰退加剧.

**银行集中监管**

巴尼尔表示,欧盟执委会的银行业计画打算对所有6,000家欧元区银行业者进行集中化监管,不过消费者保护等部分日常事务的监管工作可能仍由各国当局来处理.

欧盟财经首长将于下周在塞浦路斯开会,讨论银行业集中监管议题.德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)已经表示,欧洲央行应该仅监管大型银行业者,并质疑欧盟能否在2013年1月前提出集中监管机制.

不过巴尼尔周六表示,在逾一年时间内创造这样的监管机构是"有必要且可行的".

在欧洲央行购债计画方面,雷恩称援助的附带条件将以对各国现有的建议为基础,且"将包含非常明确的目标及时程".

他说,目前还没有国家申请降低公债收益率的援助计画.(完)