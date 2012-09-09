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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 06:36 BJT

全球外汇市场9月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月9日

2350 - 日本8月银行放款、7月经常帐 、4-6月国内生产总值(GDP)修正值

9月10日

-- - 日本8月服务业景气判断指数

0130 - 澳洲7月房屋及投资房屋融资

0500 - 日本8月消费者信心调查

0645 - 法国7月工业生产

0800 - 意大利国内生产总值(GDP)第二季终值

1400 - 美国8月就业趋势指数

1900 - 美国7月消费者信贷

2145 - 新西兰6月制造业经济调查、8月电子卡交易

2350 - 日本财务省7-9月企业信心调查

2350 - 日本8月货币供给

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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