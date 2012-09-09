《欧元区经济焦点》市场在略带乐观的情绪中进入危险的一周

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 德国宪法法庭的裁决是欧元区纾困最大风险
* 荷兰大选民意较倾向主流派而非民粹主义者
* 欧盟银行业监管提议料将有新冲突
* 希腊缓步迈向救援
路透巴黎9月9日电---欧洲央行推出计画扞卫欧元虽然赢得投资人欢迎,市场情绪也略现乐观,但本周欧元区进入危险的一周,地雷满布.
德国法官、荷兰选民、国际货币基金组织(IMF)稽查人员及欧盟监管人员都有可能出现令人意外的情况,增加解决欧债危机的难度.欧债危机至今已经拖了将近三年,连带拖累全球经济.
周三是本周关键的一日.
德国宪法法院届时将裁定欧元区永久纾困基金的合法性;欧盟执委会将公布欧元区银行联盟计画的细节;而荷兰即将举行的大选充满悬念.
然后,欧洲财长们将从周五起在塞浦路斯开会,试图摒除有关银行监管及向西班牙、希腊提供更多援助的歧见.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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