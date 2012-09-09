《欧元区经济焦点》市场在略带乐观的情绪中进入危险的一周

* 德国宪法法庭的裁决是欧元区纾困最大风险

* 荷兰大选民意较倾向主流派而非民粹主义者

* 欧盟银行业监管提议料将有新冲突

* 希腊缓步迈向救援

路透巴黎9月9日电---欧洲央行推出计画扞卫欧元虽然赢得投资人欢迎,市场情绪也略现乐观,但本周欧元区进入危险的一周,地雷满布.

德国法官、荷兰选民、国际货币基金组织(IMF)稽查人员及欧盟监管人员都有可能出现令人意外的情况,增加解决欧债危机的难度.欧债危机至今已经拖了将近三年,连带拖累全球经济.

周三是本周关键的一日.

德国宪法法院届时将裁定欧元区永久纾困基金的合法性;欧盟执委会将公布欧元区银行联盟计画的细节;而荷兰即将举行的大选充满悬念.