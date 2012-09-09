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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 07:53 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆回落至云区,此前曾测试关键阻力位

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* 澳元/日圆在美国公布就业数据后大跌,此前曾测试关键阻力位

* 有关美联储(FED)宽松政策预期增温,美元可能取代日圆成为利差交易中的融资货币

* 澳元/日圆下跌,此前曾测试200日移动均线切入位81.80

* 今日阻力位在日线图云区顶部切入位81.32

* 支撑位在周五低点81.00及日线图一目均衡转换线切入位80.70/75

--编译 李婷仪;审校 张涛

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