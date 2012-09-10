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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:25 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索在41.57之前走势料迟滞,关注获利了结

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* 美元/菲律宾披索在今年低位41.57之前,可能因获利了结而走势停滞

* 隔夜基金及境外卖压持续,汇价承压

* 菲律宾披索无本金交割远期外汇(NDF)隔夜报41.50-41.65,纽约盘收盘价报41.52-41.57

* 美元/菲律宾披索开盘料持坚在约41.65

* 今日交投区间可能是41.60-41.80 (完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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