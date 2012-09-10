《台湾报摘》--工商时报9月10日

* 头版头条:

--NCC(国家通讯传采委员会)将强制电信三雄网路互连免费.NCC表示,决定拿回网际网路互连(IP Peering)订价权,尤其中华电信(2412.TW)与台湾大(3045.TW)旗下台湾固网、远传(4904.TW)旗下速博固网之间的IP Peering费用,将改由NCC制定,初步决定电信三雄之间网路互连将首度启动免费机制.

* 其他:

--财政部上周将公债法修正草案报院核定,在欧债危机殷监下,财政部大幅修改公债法版本,中央与地方举债上限调整为48.56%,举债额度较现行增加0.56个百分点约700亿台币全用于六大都市.不过与2010年旧版比较,五都举债额度短少逾1,500亿台币,恐引发不小政治风暴.

--为提振经济,行政院长陈冲预计最快明日对外召开记者会,端出推升经济动能方案的政策牛肉,扩大民间投资及招商,总计有上兆(万亿)台币投资动能.其中,台商回流方案,辅以松绑产业外劳等策略性措施,吸引台商返国投资可上看千亿台币水准.

--为壮大规模,上海银行开出并购三大要件,上海银行总经理邱怡仁表示,希望并购对象的规模比上海银小或是相当、业务有互补功能,分行数最好在30家以内,以免并购后反而产生整合不易的缺点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.