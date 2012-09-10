《台湾报摘》--经济日报9月10日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)为迎接苹果新处理器大单,并稳定高通(QCOM.O)等主要客户先进制程产能需求,传明年将砸下100亿美元(约新台币3,000亿元)资本支出,较今年成长25%,创下历史新高,宣示称霸晶圆代工市场的决心.

* 其他:

--行政院正在检讨第四波陆资来台松绑内容,其中公共建设部分,松绑项目订周三确认,包括一般旅馆和运动场馆等都可能在松绑之列,最受关注的面板、半导体等七大关键性产业,则将在拿掉"不具控制能力"的投资比率上限后,只保留专案审查做为防火墙.

--大陆中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)在台设分行,带进大陆企业向台资银行国际金融业务分行(OBU)联贷美元,热潮从民企扩及大陆国有的央企,陆银也有意申请OBU加入战局,金管会将视两岸协商情况决定何时开放.

--香港权威消息人士透露,富邦金控(2881.TW)董事长蔡明忠、台湾大(3045.TW)董事长蔡明兴以个人名义,收购壹传媒(0282.HK)旗下台湾平面媒体,现金交易部分即上看95亿台币,预估9月中旬可望定案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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