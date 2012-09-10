《台湾报摘》--经济日报9月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
* 头版头条:
--台积电(2330.TW)为迎接苹果新处理器大单,并稳定高通(QCOM.O)等主要客户先进制程产能需求,传明年将砸下100亿美元(约新台币3,000亿元)资本支出,较今年成长25%,创下历史新高,宣示称霸晶圆代工市场的决心.
* 其他:
--行政院正在检讨第四波陆资来台松绑内容,其中公共建设部分,松绑项目订周三确认,包括一般旅馆和运动场馆等都可能在松绑之列,最受关注的面板、半导体等七大关键性产业,则将在拿掉"不具控制能力"的投资比率上限后,只保留专案审查做为防火墙.
--大陆中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)在台设分行,带进大陆企业向台资银行国际金融业务分行(OBU)联贷美元,热潮从民企扩及大陆国有的央企,陆银也有意申请OBU加入战局,金管会将视两岸协商情况决定何时开放.
--香港权威消息人士透露,富邦金控(2881.TW)董事长蔡明忠、台湾大(3045.TW)董事长蔡明兴以个人名义,收购壹传媒(0282.HK)旗下台湾平面媒体,现金交易部分即上看95亿台币,预估9月中旬可望定案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。