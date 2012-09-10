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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 09:34 BJT

〔企业并购〕BP接近达成协议,以70亿美元将部分油田售予Plains--报导

路透纽约9月9日电---华尔街日报周日引述熟悉内情人士称,英国石油公司BP(BP.L)接近于达成一项协议,拟将其部分位于墨西哥湾的海上油田以约70亿美元出售给Plains Exploration & Production Co PXP.N.

报导称,虽然谈判还在继续且双方仍有可能谈崩,但预料最快可在本周对外公布协议.该报说,BP该批资产曾接获数位表达初步兴趣的竞购者,可能还有别的买家浮现.

华尔街日报说,预计Plains将举债支付这笔交易的款项.

BP持续出脱资产,以帮助其支付2010年墨西哥湾漏油事件的赔偿事宜.

BP及Plains的代表均尚未对此置评.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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