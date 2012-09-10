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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 09:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆脱离美就业报告公布后的低位,交叉盘带来支撑

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* 美元/日圆脱离周五美国非农就业报告公布后的低位

* 日圆交叉盘提供支撑,欧元/日圆升至100.43,之后小幅回落.

* 酬薪日需求及交叉盘相对强劲,提供支撑

* 投机客关注78.00下方的美元/日圆停止单,在77.90下方的停止单更大,但也有买单

* 日本投资者在78.00以前有强劲买盘,一路向下均有,慎防在77日圆的干预风险.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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