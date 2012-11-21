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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报11月21日

* 头版头条:

--马英九总统今日将召集年金改革会议,根据考试院的规划,未来公教退抚拟改为确定提拨制,月退金起支年龄延后到65岁,费率由现行12%逐步调高至15%,公保养老给付一律改为年金制,解决十八趴优惠存款问题,并调降所得替代率.

* 其他:

--中钢(2002.TW)集团旗下中钢精材跨入苹果iPhone(AAPL.O)零组件供应链有重大进展,所承接1.5公吨钛64合金线材产品大单,明日起量产.该合金钢材每公吨售价高达新台币250万台币以上,是一般碳钢热轧产品售价近140倍,此次中钢可算是吃到"超甜"苹果单.

--消息来源指出,安泰银大股东隆力集团在每股开价高于30台币的前提之下,已与两家日系银行完成第一阶段接触,不排除再与第三家日系银行及欧美银行展开新一波洽谈.

--华亚科3474.TW100亿台币联贷案可望在下月初签约.有关人士透露,华亚科联贷案管理银行台银已在本月上旬召开董事会通过该案,在台银打头阵后,近两个星期各参贷银行相继召开董事会过案,迄今已确定参贷的金额累计已达96亿台币,银行团已预定最快本月底前完成该联贷案签约.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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