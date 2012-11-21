《台湾报摘》--工商时报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
* 头版头条:
--马英九总统今日将召集年金改革会议,根据考试院的规划,未来公教退抚拟改为确定提拨制,月退金起支年龄延后到65岁,费率由现行12%逐步调高至15%,公保养老给付一律改为年金制,解决十八趴优惠存款问题,并调降所得替代率.
* 其他:
--中钢(2002.TW)集团旗下中钢精材跨入苹果iPhone(AAPL.O)零组件供应链有重大进展,所承接1.5公吨钛64合金线材产品大单,明日起量产.该合金钢材每公吨售价高达新台币250万台币以上,是一般碳钢热轧产品售价近140倍,此次中钢可算是吃到"超甜"苹果单.
--消息来源指出,安泰银大股东隆力集团在每股开价高于30台币的前提之下,已与两家日系银行完成第一阶段接触,不排除再与第三家日系银行及欧美银行展开新一波洽谈.
--华亚科3474.TW100亿台币联贷案可望在下月初签约.有关人士透露,华亚科联贷案管理银行台银已在本月上旬召开董事会通过该案,在台银打头阵后,近两个星期各参贷银行相继召开董事会过案,迄今已确定参贷的金额累计已达96亿台币,银行团已预定最快本月底前完成该联贷案签约.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。