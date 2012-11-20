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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:32 BJT

《台湾报摘》--经济日报11月20日

* 头版头条:

--金管会对保险业投资不动产祭出七大控管措施,昨日火速生效.即使符合这七大控管措施,业者能否投入不动产市场,保险局态度也相当保留.市场预期,年底前保险业将全面退出不动产市场投资.

* 其他:

--政府基金委外代操出了大纰漏,检讨声浪不断,为提高收益率、发挥整体效能,目前整合成三大改革方向,包括公布持股明细、以相对报酬取代绝对报酬、以及最终整并成政府主权基金.

--法商安盛(AXA)集团台湾办事处昨日接获巴黎总部通知,将不继续在台申设子公司、在台办事处也将裁撤,原拟在台投资的20亿台币将重新部署至亚洲不含日本在内的其他九个市场.

--土银出清国票金控持股2%,成为八大公股银行加码入主国票金以来首家出清持股的行库.土银为了提高资本适足率,近来积极调节金融股持股,除国票金(2889.TW),也出售富邦金(2881.TW)、国泰金(2882.TW)、中信金(2891.TW)、兆丰金(2886.TW)及第一金(2892.TW)等金融股.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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