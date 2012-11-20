《台湾报摘》--经济日报11月20日

--政府基金委外代操出了大纰漏,检讨声浪不断,为提高收益率、发挥整体效能,目前整合成三大改革方向,包括公布持股明细、以相对报酬取代绝对报酬、以及最终整并成政府主权基金.

--法商安盛(AXA)集团台湾办事处昨日接获巴黎总部通知,将不继续在台申设子公司、在台办事处也将裁撤,原拟在台投资的20亿台币将重新部署至亚洲不含日本在内的其他九个市场.