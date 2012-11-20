《台湾报摘》--经济日报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--金管会对保险业投资不动产祭出七大控管措施,昨日火速生效.即使符合这七大控管措施,业者能否投入不动产市场,保险局态度也相当保留.市场预期,年底前保险业将全面退出不动产市场投资.
* 其他:
--政府基金委外代操出了大纰漏,检讨声浪不断,为提高收益率、发挥整体效能,目前整合成三大改革方向,包括公布持股明细、以相对报酬取代绝对报酬、以及最终整并成政府主权基金.
--法商安盛(AXA)集团台湾办事处昨日接获巴黎总部通知,将不继续在台申设子公司、在台办事处也将裁撤,原拟在台投资的20亿台币将重新部署至亚洲不含日本在内的其他九个市场.
--土银出清国票金控持股2%,成为八大公股银行加码入主国票金以来首家出清持股的行库.土银为了提高资本适足率,近来积极调节金融股持股,除国票金(2889.TW),也出售富邦金(2881.TW)、国泰金(2882.TW)、中信金(2891.TW)、兆丰金(2886.TW)及第一金(2892.TW)等金融股.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。