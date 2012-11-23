《台湾报摘》--经济日报11月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台股.TWII再现窒息量,财政部长张盛和昨日宣示,7,000点是不错的买点,已请公股行库与四大基金进场"点火",同时昨日台股成交量不到500亿台币,也已达国安基金观察指标之一,国安基金再度进入警戒状态.
* 其他:
--国科会对三大科学园区释出利多,拟破天荒暂缓例行性土地租金涨价措施.这次原订涨幅最高达1.87倍,一旦缓涨,厂区土地用量大的晶圆双雄、面板双虎等都将受惠,尤其前三季仍亏损的友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW),营业费用包袱减轻,有助本季迈向转亏为盈.
--国银国际金融业务分行(OBU)及海外分行放款量能与利差收益佳,带动盈余成长,外汇龙头兆丰银行今年受惠陆企与海外企业美元放款大增,内部估算前10月境外获利已突破100亿台币,创下历史新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。