《台湾报摘》--经济日报11月23日

* 头版头条:

--台股.TWII再现窒息量,财政部长张盛和昨日宣示,7,000点是不错的买点,已请公股行库与四大基金进场"点火",同时昨日台股成交量不到500亿台币,也已达国安基金观察指标之一,国安基金再度进入警戒状态.

* 其他:

--国科会对三大科学园区释出利多,拟破天荒暂缓例行性土地租金涨价措施.这次原订涨幅最高达1.87倍,一旦缓涨,厂区土地用量大的晶圆双雄、面板双虎等都将受惠,尤其前三季仍亏损的友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW),营业费用包袱减轻,有助本季迈向转亏为盈.

--国银国际金融业务分行(OBU)及海外分行放款量能与利差收益佳,带动盈余成长,外汇龙头兆丰银行今年受惠陆企与海外企业美元放款大增,内部估算前10月境外获利已突破100亿台币,创下历史新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]