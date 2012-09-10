《离岸人民币焦点》台湾离岸人民币中心的美梦看似渐近实仍遥远

* 两岸三地业务进入竞合时代

* 资金池累积台湾仍有优势

* 金融机构寻找自身优势

* 业务范围广但规模或受限

记者 林妙容/高洁如

路透台北9月10日电---引颈盼望的两岸货币清算机制备忘录(MOU)在今夏快结束前终于签定,但台湾编织的离岸人民币中心梦想却仍如此遥不可及.

台湾与中国间一直存在的大量贸易顺差所创造的人民币资金池是利基所在,但面对香港、新加坡、伦敦等更为成熟及开放的金融市场,刚站上起跑点的台湾还要靠政府加速法令开放及业者创新能力才能急起直追.

"台湾有了人民币的资金池,如果没有很强决心创造交易市场,最终只会沦为香港的金融卫星城市."法国兴业银行台湾环球市场副总刘光卿说.

总是穿梭于台湾、香港及其他地区间的刘光卿,认为台湾"开放的决心不足"一直是政策效果不彰的最大障碍.而放眼追求离岸人民币中心一事上,他担心台湾如未能在极短时间内创造活络的初级及次级交易市场,香港强劲而有经验的金融商品交易市场,将具磁吸效应,将台湾的人民币吸往彼岸.

一投资银行分析师也同样指出,政府与业者如果期待人民币业务一开放,就会带来具大效益,将不切实际."政府法令改变要快、业者海外布局要完整、产品创新能力要够是三大关键."他说.

虽然竞争态势看来激烈,不过台湾相较其他离岸中心的优势之一,即是与中国大量的进出口贸易额.

高盛分析师Vincent Chang也同意这样的观点.他指出,以目前最活络的离岸人民币市场香港来看,该地对大陆多数为进口,意味着厂商是给付人民币的一方,但台湾对大陆以出口为主,跨境贸易以人民币结算,是收受人民币的一方,对累积人民币资金池将有很大助益.

台湾去年对中国(含香港)进出口贸易总量为1,693.37亿美元,如果其中一成贸易以人民币结算,约当1,074亿人民币.

澳新银行分析师杨宇霆则估计,未来六个月到一年,因台湾加入人民币贸易结算行列,全球贸易中以人民币结算的比例将从现行的4%升高至10%.

不过另一外资圈分析师认为,受到国际经济阴影罩顶的影响,台湾对大陆出口已连续五个月下滑,加上台商过去以美元计价的贸易行为能否一夕变更尚难预料,很难过份乐观.

"这个政策当然是正面的,但没有办法太乐观,必须有很多条件配合."他说.

台湾央行及中国央行8月底同步宣布两岸签署货币清算机制MOU,将"两岸经贸活动"纳入清算范围,将于60天内生效.[ID:nST0546003]

**合作取代竞争**

虽然台湾人民币资金池的深度中长期看来不致有太大问题,但深度未能决定一切.

台湾业者多认为,香港离岸人民币市场发展起步早,又有成熟的金融环境和政策支持等优势,台湾短期内不但无法与香港竞争,反而更可能与其发展出"合作"关系.

合库银行副总胡光华表示,日后台湾的分行取得人民币后若运用还是有限,可能还是会转而在香港运用.

"香港毕竟是境外人民币市场的前哨站,商机最大,联贷案、点心债的案子最多.除此之外,它的面向也最广."他表示.

举例而言,在缺乏回流管道下,目前多家台资银行OBU以平均约1%的利率争取人民币定存,并在香港境内以2.5-3%拆出予银行同业,其间利差可达到约200基点.

另一位不愿具名的公股银行资深经理也说,台湾市场开放后,若资金去化管道不易寻觅,业者或仍循旧模式拆出予香港银行,而中资银行香港分行拆入人民币之后有望回流大陆再赚取离岸/在岸的另一段利差,令两岸三地之间形成特殊的人民币利差分食结构.

而此前部分银行已积极成立香港分行及大陆分行,配合台湾母行及OBU,及东南亚新兴国家的布局,并与许多中国的银行签署战略合作协议,希望以紧密的业务网络,交叉运用人民币市场的可能利基,以弹性调度和创新争取客户.

目前台湾银行业已有包括台湾金控、合库金5850.TW、第一金(2892.TW)、华南金(2880.TW)等10家银行业已在大陆有分行,且多数公股银行已全面布局.

对本地银行来说,本地人民币业务的开展,等于是把过去拱手让人的大陆台商及高端理财业务争取回来,人亲土亲的地理关系或为业务成长加分,但对外资银行来说,却是抢食国外客源的痛苦开端.

"其实香港都已经在做了,但现在得抢国外生意,不抢不行,总部觉得你的业务量必须有所成长."一资深外资银行交易员说.

他说,台湾加入离岸人民币中心的行列,令区域总部看好台湾分行的业务成长性,但外资银行的客源雷同,在饼没办法有效做大的情况下,初期恐怕还是蚕食其他地区的业务.

**寻找利基**

台湾银行业利差微薄的获利模式一向是令人头痛的问题,且难以巩固成长,即使现在迎来了人民币新业务,市场在强力的竞争中,各家机构仍需寻找特定的利基.

苏格兰皇家银行分析师预估,本地人民币业务一开始展开,最基础的汇兑业务将为台湾银行业带来每年25亿台币的手续费及利息收入.但相较银行业每年约2,000亿台币的税前获利,这个数字并不大.

"产品开发能力是台湾最大的问题,"这名金融业分析师说.

台湾金融业务主管机关金管会已提出计划,在货币清算机制生效后,将放行外汇、存放款、企业债、保单、基金及衍生性金融商品等多项人民币计价商品.台湾证券业甚至已开始为台湾发行的人民币企业债提出包括"蕃薯债"、"阿里山债"等令人印象深刻的别名.

此前在香港积极承销点心债的永丰金控(2890.TW)旗下永丰证券,这两年共在香港承销了6.5亿的点心债,虽然规模与位居首位的汇丰629.89亿人民币天差地远,但是唯一挤入前30名的台资承销商.

虽然分析师对台湾人民币前景看法分歧,但民众看来跃跃欲试.

汇丰(台湾)9月初所做的一份人民币使用行为调查报告,显示未来六个月内若外汇指定银行(DBU)可承作人民币帐户,四成流动资产超过300万台币的客户有意愿在台湾开立帐户.

不过多数企业主认为,台湾的人民币业务开展后,在资金调度和投资理财上都多了一个新的选择,但最重要的仍是筹资成本和商品收益率.

"台湾可以做(人民币业务)当然很好,但我们的考量就是成本和收益率,哪个好就往哪里去."大陆台湾同胞投资企业联谊会(台企联)副会长叶惠德说.

野村证券也估计,至2015年台湾民众存款约5-10%可望转换为人民币,最高可达约6,000亿人民币,约与香港目前的5,632亿资金池相当.不过这还不计贸易顺差等其他的转换部位.

在本地业务开放之前,台湾国际金融业务分行(OBU)至7月底的人民币资产约160.96亿,仍远远落后香港、伦敦等地.其中以兆丰金控(2886.TW)、中信金(2891.TW)、富邦金(2881.TW)及永丰金的持有部位位居前列.

**业务或百花齐放,但规模受限**

台湾渴望人民币新页为金融业带来甘霖,不过就香港经验来看,中国人行对境外人民币额度的控制及政策是否支持极为关键.

金融业者私下表示,虽然可以操之在我的业务范围,金管会看来是百花齐放,但操之在中国的业务规模,短期内恐怕将与业者的期待有所落差.

"所有的业务几乎都有额度的限制,而且要回流大陆也不是那么简单...规模是很大的问题."不愿具名的大型投顾业者说.