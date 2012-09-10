〔欧洲个股〕诺基亚将于11月开卖内键微软软体的智能手机

路透赫尔辛基9月7日电---欧洲电信运营商消息人士周五表示,诺基亚NOK1V.HE将于11月开始销售新款智能手机,这可能是该公司抢进手机市场利润最丰厚业务领域,及确保公司前途的最后机会.

诺基亚Lumia 920使用微软(MSFT.O)Windows软体,希望能够迎头赶上苹果(AAPL.O)的iPhone,以及一连串使用谷歌(GOOG.O) Android软体且大受欢迎的手机,像是三星(005930.KS)的Galaxy机型.

该新款手机和前几代的外观相似,有着圆形棱边和彩色外壳.周三推出时,许多分析师都不以为然,认为其欠缺惊喜因素,难以从对手手中攻城掠地.

数个国家的运营商表示,Lumia 920将于11月开卖,可以赶上重要的假期销售旺季.其定价类似于三星旗舰产品Galaxy S3约580欧元的售价.

但该款手机可能在苹果最新iPhone上市后一个多月后才开卖,且将面临三星和宏达电(2498.TW)及谷歌旗下摩托罗拉新机型的激烈竞争.三星上周公布了全球首款使用微软Windows Phone 8软体的智能手机.

一家东欧电信运营商高层表示,他将在11月下半个月开卖Lumia 920,并称较大型国家在11月初会收到该机型.(完)