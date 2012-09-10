〔欧洲个股〕诺基亚将于11月开卖内键微软软体的智能手机

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
路透赫尔辛基9月7日电---欧洲电信运营商消息人士周五表示,诺基亚NOK1V.HE将于11月开始销售新款智能手机,这可能是该公司抢进手机市场利润最丰厚业务领域,及确保公司前途的最后机会.
诺基亚Lumia 920使用微软(MSFT.O)Windows软体,希望能够迎头赶上苹果(AAPL.O)的iPhone,以及一连串使用谷歌(GOOG.O) Android软体且大受欢迎的手机,像是三星(005930.KS)的Galaxy机型.
该新款手机和前几代的外观相似,有着圆形棱边和彩色外壳.周三推出时,许多分析师都不以为然,认为其欠缺惊喜因素,难以从对手手中攻城掠地.
数个国家的运营商表示,Lumia 920将于11月开卖,可以赶上重要的假期销售旺季.其定价类似于三星旗舰产品Galaxy S3约580欧元的售价.
但该款手机可能在苹果最新iPhone上市后一个多月后才开卖,且将面临三星和宏达电(2498.TW)及谷歌旗下摩托罗拉新机型的激烈竞争.三星上周公布了全球首款使用微软Windows Phone 8软体的智能手机.
一家东欧电信运营商高层表示,他将在11月下半个月开卖Lumia 920,并称较大型国家在11月初会收到该机型.(完)
--编译 戴素萍;审校 石冠兰/徐文焰
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。