〔路透调查〕日本公债多空动向指标连续第二周呈现负值--汤森路透调查

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
路透东京9月10日电---汤森路透每周调查周一显示,日本公债市场信心连续第二周呈现负值,而且更加恶化.对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)的宽松预期,以及欧洲央行采取行动缓解欧债危机,均令投资人风险偏好上升.
日本公债多空动向指标JGBBBI=为负14,低于上周调查的负11.
本周投资人将聚焦9月12-13日的美联储会议,观察在上周五美国非农就业报告令人失望之后,决策者是否会采取行动.[ID:nSB1767502]
回覆调查的受访者中,大多数人并不预期日债市场会有大波动.40.0%的人认为收益率将呈现区间走势,高于前一周调查时的37.0%.
约37.1%的人认为收益率将上升,与上周调查结果37.0%几近持平.整体而言,有22.9%的人认为本周日债收益率将下滑,低于前一周的调查结果26.1%.
对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.820%,高出上周五收盘价JP10YT=POLL0.5个基点.
这次线上调查访问了93位来自主要机构的日债市场人士,有35人给出了回覆,回覆率为37.6%,其中有15个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.
指标10年期现货日债收益率周一下滑1.5个基点至0.800%.10年期日债期货合约2JGBv1涨0.17点至144.10.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。