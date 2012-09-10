〔路透调查〕日本公债多空动向指标连续第二周呈现负值--汤森路透调查

路透东京9月10日电---汤森路透每周调查周一显示,日本公债市场信心连续第二周呈现负值,而且更加恶化.对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)的宽松预期,以及欧洲央行采取行动缓解欧债危机,均令投资人风险偏好上升.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为负14,低于上周调查的负11.

本周投资人将聚焦9月12-13日的美联储会议,观察在上周五美国非农就业报告令人失望之后,决策者是否会采取行动.[ID:nSB1767502]

回覆调查的受访者中,大多数人并不预期日债市场会有大波动.40.0%的人认为收益率将呈现区间走势,高于前一周调查时的37.0%.

约37.1%的人认为收益率将上升,与上周调查结果37.0%几近持平.整体而言,有22.9%的人认为本周日债收益率将下滑,低于前一周的调查结果26.1%.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.820%,高出上周五收盘价JP10YT=POLL0.5个基点.

这次线上调查访问了93位来自主要机构的日债市场人士,有35人给出了回覆,回覆率为37.6%,其中有15个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

指标10年期现货日债收益率周一下滑1.5个基点至0.800%.10年期日债期货合约2JGBv1涨0.17点至144.10.(完)