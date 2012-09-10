〔路透专访〕德国应该要支持经济成长,否则应退出欧元区--索罗斯

路透维也纳9月8日电---国际基金经理人索罗斯周六表示,德国若不准备更为果断地带头协助欧元区较为疲弱的国家脱离负债增加且经济下滑的恶性循环,就应该要离开欧元区.

索罗斯表示,必须藉由全体承担部分南欧国家的债务,并松绑德国为首所坚持的撙节举措,来帮助南欧国家脱离债务危机,如果没有采取这些举措,欧洲会面临冗长的不景气且欧洲统合计画将戛然而止.

"德国应该要么带领发展成长政策、政治联盟及共担债务,接受领导地位所需的代价,要不就透过友好安排来退出,"索罗斯在维也纳接受路透电视专访时表示.

索罗斯表示,没有德国的欧元区在出口方面可能更有竞争力,且债息可能更为便宜,而法国为首的"拉丁"欧元可能会贬值.

德国政府已表示,支持欧洲央行为拉低高负债成员国借款成本而祭出的新购债措施,这项措施曾受到德国央行批评.

索罗斯称,相比先前采取的措施,新购债计划有望"为欧洲争取到更多时间".

"这次行动更加大胆."他补充说,但他也预计西班牙和意大利不会申请加入这项计划.

索罗斯将1982年的拉美金融危机与欧洲当前的情形进行了比较.当时国际贷款方只向负债国提供刚够用于偿债的资金,借以保护国际金融体系,结果负债国只能实施严厉的撙节措施,最后导致经济陷入萧条.

"这对拉美来说是失去的十年,现在欧元区的情况与之有几分相似,德国实际上就是在欧元区扮演当年IMF在全球金融体系中的角色."索罗斯说.

"这样的政策正把欧洲推向一场可能持续五年或十年的大萧条."(完)