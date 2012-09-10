〔路透专访〕德国应该要支持经济成长,否则应退出欧元区--索罗斯

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
路透维也纳9月8日电---国际基金经理人索罗斯周六表示,德国若不准备更为果断地带头协助欧元区较为疲弱的国家脱离负债增加且经济下滑的恶性循环,就应该要离开欧元区.
索罗斯表示,必须藉由全体承担部分南欧国家的债务,并松绑德国为首所坚持的撙节举措,来帮助南欧国家脱离债务危机,如果没有采取这些举措,欧洲会面临冗长的不景气且欧洲统合计画将戛然而止.
"德国应该要么带领发展成长政策、政治联盟及共担债务,接受领导地位所需的代价,要不就透过友好安排来退出,"索罗斯在维也纳接受路透电视专访时表示.
索罗斯表示,没有德国的欧元区在出口方面可能更有竞争力,且债息可能更为便宜,而法国为首的"拉丁"欧元可能会贬值.
德国政府已表示,支持欧洲央行为拉低高负债成员国借款成本而祭出的新购债措施,这项措施曾受到德国央行批评.
索罗斯称,相比先前采取的措施,新购债计划有望"为欧洲争取到更多时间".
"这次行动更加大胆."他补充说,但他也预计西班牙和意大利不会申请加入这项计划.
索罗斯将1982年的拉美金融危机与欧洲当前的情形进行了比较.当时国际贷款方只向负债国提供刚够用于偿债的资金,借以保护国际金融体系,结果负债国只能实施严厉的撙节措施,最后导致经济陷入萧条.
"这对拉美来说是失去的十年,现在欧元区的情况与之有几分相似,德国实际上就是在欧元区扮演当年IMF在全球金融体系中的角色."索罗斯说.
"这样的政策正把欧洲推向一场可能持续五年或十年的大萧条."(完)
--编译 戴素萍/隋芬;审校 孙茉莉
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。