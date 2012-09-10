〔新加坡个股〕星狮集团股价上扬,市场臆测泰国酿酒拟发动全面收购

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
路透新加坡9月10日电---新加坡星狮集团(F&N)(FRNM.SI)股价周一上扬,市场臆测泰国酿酒(TBEV.SI)或许将对星狮发动全面收购,有可能破坏荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS)欲以63亿美元收购星狮旗下啤酒事业--亚太酿酒(APB)的计画.
新加坡Business Times引述消息人士称,泰国酿酒与关系企业已在新加坡接洽数家银行,为可能全面收购星狮安排资金;星狮已经提议将APB持股卖给Heineken.
泰国酿酒发言人拒绝评论.
星狮股价周一盘初升至8.56坡元,为8月27日以来最高.星狮股价今年以来已经大涨38%,新加坡海峡时报指数.FTSTI同期则上涨14%.
由泰国富豪苏旭明掌控的泰国酿酒,已斥资36亿坡元(29亿美元)买下星狮的29%股权,一部分是通过一笔28亿坡元贷款融资.如果泰国酿酒在星狮的持股比例达到30%,若继续进行收购,则必须向所有股东发出收购要约.(完)
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--编译 蔡美珍; 审校 高琦
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。