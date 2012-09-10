〔新加坡个股〕星狮集团股价上扬,市场臆测泰国酿酒拟发动全面收购

新加坡Business Times引述消息人士称,泰国酿酒与关系企业已在新加坡接洽数家银行,为可能全面收购星狮安排资金;星狮已经提议将APB持股卖给Heineken.

由泰国富豪苏旭明掌控的泰国酿酒,已斥资36亿坡元(29亿美元)买下星狮的29%股权,一部分是通过一笔28亿坡元贷款融资.如果泰国酿酒在星狮的持股比例达到30%,若继续进行收购,则必须向所有股东发出收购要约.(完)