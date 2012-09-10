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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 11:26 BJT

〔新加坡个股〕星狮集团股价上扬,市场臆测泰国酿酒拟发动全面收购

路透新加坡9月10日电---新加坡星狮集团(F&N)(FRNM.SI)股价周一上扬,市场臆测泰国酿酒(TBEV.SI)或许将对星狮发动全面收购,有可能破坏荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS)欲以63亿美元收购星狮旗下啤酒事业--亚太酿酒(APB)的计画.

新加坡Business Times引述消息人士称,泰国酿酒与关系企业已在新加坡接洽数家银行,为可能全面收购星狮安排资金;星狮已经提议将APB持股卖给Heineken.

泰国酿酒发言人拒绝评论.

星狮股价周一盘初升至8.56坡元,为8月27日以来最高.星狮股价今年以来已经大涨38%,新加坡海峡时报指数.FTSTI同期则上涨14%.

由泰国富豪苏旭明掌控的泰国酿酒,已斥资36亿坡元(29亿美元)买下星狮的29%股权,一部分是通过一笔28亿坡元贷款融资.如果泰国酿酒在星狮的持股比例达到30%,若继续进行收购,则必须向所有股东发出收购要约.(完)

参看星狮相关新闻,请点选[FRNM.SI-CMN]

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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