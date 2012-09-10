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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料测试四个月新高,中期趋势转多

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突破1.2747-65之后,中期趋势转多,保守的上涨目标为1.2975-00,远大的目标则为1.3145(此为1.4940-1.2042跌势的38.2%费波纳奇回档位).

若这波上升趋势要保持动能,则1.2625-50得要成为强大的底部,在此同时唯有跌破1.2430-40才会使此波涨势破灭,并回到偏空走势.

德国宪法法庭将在周三就欧元区纾困基金做出合宪性裁定.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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