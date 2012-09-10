《汇市简讯》欧元/美元料测试四个月新高,中期趋势转多

突破1.2747-65之后,中期趋势转多,保守的上涨目标为1.2975-00,远大的目标则为1.3145(此为1.4940-1.2042跌势的38.2%费波纳奇回档位).

若这波上升趋势要保持动能,则1.2625-50得要成为强大的底部,在此同时唯有跌破1.2430-40才会使此波涨势破灭,并回到偏空走势.