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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 12:03 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,旬初市场资金宽松

路透台北9月10日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一大致持平.因本周千亿台币存单交割影响有限,旬初货币市场资金宽松,今日公债RP利率维持在上周区间不变.

证券商交易员指出,最近央行没有太大的冲销动作,加上旬初货币市场资金偏多,料本周公债RP利率维持在既有区间;投信、寿险仍积极找券,不过投信偏好公司债,但券商端缺券,大多以到期续做为主.

"现在蛮缺券的,无法满足投信的大笔公司债RP需求."她说.

票券交易员表示,由于寿险、投信积极承做公司债RP,令公司债RP市场缺券,近期公司债RP利率主要交投维持在0.83-0.85%附近.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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