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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 11:22 BJT

〔日本债市〕公债价格上扬,因美联储本周出招的预期心理增温

路透东京9月10日电---日本政府公债价格周一上扬,受益于市场日益预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周会议将决定进一步刺激措施.

本周主要焦点为美联储的9月12-13日会议,美国上周五公布的就业数据表现欠佳后,愈来愈多投资人预期美联储将有进一步买债行动.美国8月新增非农就业岗位9.6万个,远低于市场预估的12.5万个.

对美联储采取行动的期望升温,激励美国公债周五上扬,并延续至周一的日债市场,尽管投资人风险意愿提升,使避险性质的固定收益资产魅力略为褪色.

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