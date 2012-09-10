《热点透视》IMF可以协助引导欧元区走出盲目撙节困境

国泰君安期货：“金三银四”临近，沪钢下行有限
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briançon; 编译 蔡美珍
路透伦敦9月7日电---西班牙首相拉霍伊已经快要没有藉口可以推拖了.在拉霍伊设法带领西班牙摆脱房地产及银行业问题时,他要求欧元区以行动证明对他的支持.欧洲央行给拉霍伊的答覆,是提出一套计画,为那些同意进行改革的国家买进公债,争取更多喘息时间.但拉霍伊仍然在犹豫不决.他希望在西班牙银行业纾困之后,他能够免于提出主权纾困.他的害怕是出自政治考量:他不希望让国际货币基金组织(IMF)介入纾困.
拉霍伊的自尊心是可以理解的,但用错了地方.现在西班牙的最大危险是欧盟对财政纪律的狂热,我们姑且称之为撙节主义吧.对赤字目标的盲目执着,带来了各种支出缩减,让今年恐将出现的经济衰退局面更加恶化、蚀弱长期生产产能、助长选民不满情绪、推动重大改革的机会变得更低.
而且IMF是可以帮上忙的.虽然IMF的介预很有可能会带来耻辱感,而且IMF新自由基本主义的恶名仍然为人诟病.但拉霍伊,以及似乎同样害怕沾上IMF污点的意大利总理蒙堤,都忽略了一个重点,那就是打从欧元危机一开始,IMF便提出逆耳忠言,坚持认为合乎现实的目标,胜过以空泛强烈信念设定的数字.
欧盟当局最终势必要承认,他们设下的严苛目标无法达成.与其等到以后,不如现在承认更好.最好不要等到法国承认自己无法让明年赤字/国内生产总值(GDP)之比降至3%的目标,免得让世人觉得是一直因为核心强国提出要求,欧盟才破坏规定.IMF可以协助欧洲人明白,欧洲已经有了一个"财政约定",这个约定的重点放在结构性赤字,而且至少在景气欠佳时期允许拥有财政弹性.
欧洲央行总裁德拉吉一直坚持纪律,但他应该要知道,愚昩的撙节不是在帮助结构性改革,而是扯后腿.在此同时,拉霍伊的短视近利只会伤害他自己的国家,拉长欧元的折磨.(完)
--译文审校 隋芬
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
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