《热点透视》IMF可以协助引导欧元区走出盲目撙节困境

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 蔡美珍

路透伦敦9月7日电---西班牙首相拉霍伊已经快要没有藉口可以推拖了.在拉霍伊设法带领西班牙摆脱房地产及银行业问题时,他要求欧元区以行动证明对他的支持.欧洲央行给拉霍伊的答覆,是提出一套计画,为那些同意进行改革的国家买进公债,争取更多喘息时间.但拉霍伊仍然在犹豫不决.他希望在西班牙银行业纾困之后,他能够免于提出主权纾困.他的害怕是出自政治考量:他不希望让国际货币基金组织(IMF)介入纾困.

拉霍伊的自尊心是可以理解的,但用错了地方.现在西班牙的最大危险是欧盟对财政纪律的狂热,我们姑且称之为撙节主义吧.对赤字目标的盲目执着,带来了各种支出缩减,让今年恐将出现的经济衰退局面更加恶化、蚀弱长期生产产能、助长选民不满情绪、推动重大改革的机会变得更低.

而且IMF是可以帮上忙的.虽然IMF的介预很有可能会带来耻辱感,而且IMF新自由基本主义的恶名仍然为人诟病.但拉霍伊,以及似乎同样害怕沾上IMF污点的意大利总理蒙堤,都忽略了一个重点,那就是打从欧元危机一开始,IMF便提出逆耳忠言,坚持认为合乎现实的目标,胜过以空泛强烈信念设定的数字.

欧盟当局最终势必要承认,他们设下的严苛目标无法达成.与其等到以后,不如现在承认更好.最好不要等到法国承认自己无法让明年赤字/国内生产总值(GDP)之比降至3%的目标,免得让世人觉得是一直因为核心强国提出要求,欧盟才破坏规定.IMF可以协助欧洲人明白,欧洲已经有了一个"财政约定",这个约定的重点放在结构性赤字,而且至少在景气欠佳时期允许拥有财政弹性.

欧洲央行总裁德拉吉一直坚持纪律,但他应该要知道,愚昩的撙节不是在帮助结构性改革,而是扯后腿.在此同时,拉霍伊的短视近利只会伤害他自己的国家,拉长欧元的折磨.(完)