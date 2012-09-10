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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 11:39 BJT

《全球市场》亚洲股市微升,关注欧元区及美联储QE3动向

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%,日经指数跌0.1%

* 欧元兑美元盘旋近四个月高位附近

* 中国8月进口同比意外下降

* 美国就业数据疲软,提升美联储本周推出刺激措施预期

路透东京9月10日电---亚洲股市周一微幅上扬,市场益发预期美国疲软就业数据将促使联邦储备理事会(FED,美联储)本周宣布新刺激措施,而欧洲在解决欧债危机方面将有更多进展,此一预期心理抵销了中国数据疲软的影响.

周一公布的贸易数据显示,中国8月出口同比增幅略低于预期,而进口挫跌,未如预期一般成长,显示中国内需疲软.[ID:nEAP307802]

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