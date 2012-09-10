〔两岸金融〕五家台资银行香港等分行获准进入中国银行间债券市场

路透台北9月10日电---据中国央行公告,台资银行包括中国信托银行香港分行、兆丰银行国际金融业务分行、台湾银行香港分行、华南银行香港分行和台北富邦银行香港分行皆已获准进入银行间债券市场.这是银行以偏高的利率吸收人民币存款之后的一项重要去化管道.

中国央行表示,根据"中国人民银行关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知",核准这些银行进入银行间债券市场.

尽管台湾央行已与中国人民银行签订货币清算机制备忘录(MOU),但尚未生效.多家银行业者不愿错失商机,纷纷藉由香港分行、国际金融业务分行(OBU)冲刺人民币存款.

据台湾央行统计,7月底的银行业人民币存款金额为161亿人民币,月增1.48%.[ID:nST0547589]

除了争取进入中国境内的银行间债市之外,一位不愿具名的公股银行资深经理说,目前各家银行多将在OBU吸收的人民币存款丢至香港分行拆放予中资银行香港分行,而其拆入人民币之后有望回流大陆,再赚取利差.

台湾央行及中国央行8月底同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围,将于60天内生效.[ID:nST0546003]

目前台资银行中仅有永丰银行香港分行已取得银行间债市资格.(完)