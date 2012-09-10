〔两岸金融〕五家台资银行香港等分行获准进入中国银行间债券市场

中信期货：中国期指增仓下行，短线承压
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透台北9月10日电---据中国央行公告,台资银行包括中国信托银行香港分行、兆丰银行国际金融业务分行、台湾银行香港分行、华南银行香港分行和台北富邦银行香港分行皆已获准进入银行间债券市场.这是银行以偏高的利率吸收人民币存款之后的一项重要去化管道.
中国央行表示,根据"中国人民银行关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知",核准这些银行进入银行间债券市场.
尽管台湾央行已与中国人民银行签订货币清算机制备忘录(MOU),但尚未生效.多家银行业者不愿错失商机,纷纷藉由香港分行、国际金融业务分行(OBU)冲刺人民币存款.
据台湾央行统计,7月底的银行业人民币存款金额为161亿人民币,月增1.48%.[ID:nST0547589]
除了争取进入中国境内的银行间债市之外,一位不愿具名的公股银行资深经理说,目前各家银行多将在OBU吸收的人民币存款丢至香港分行拆放予中资银行香港分行,而其拆入人民币之后有望回流大陆,再赚取利差.
台湾央行及中国央行8月底同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围,将于60天内生效.[ID:nST0546003]
目前台资银行中仅有永丰银行香港分行已取得银行间债市资格.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7