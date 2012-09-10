〔欧洲金融〕希腊金主对该国部分节支计画表示反对

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
* 三大借款方的检查团周五抵达雅典
* 借款方料将于下月决定是否拨付下批援助金
路透雅典9月9日电---希腊官员周日表示,希腊的海外借款方已经拒绝了该国政府提出的近120亿欧元节支方案的部分内容.在经过一个月之久的停顿后,希腊的金主和希腊政府恢复谈判.
包括欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)的三方借款人周五回到雅典,以完成希腊在达成最新纾困方案条件上的进度报告.
金主派遣的检查团于周日和希腊财政部长进行会谈,检查团必须批准未来两年缩减希腊预算约117亿欧元的计画,如此一来雅典当局才能取得所需的纾困资金以避免破产.
"三方借款人未接受所有措施,但我们有替代方案,"泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)表示,此前他听取了希腊财长在政党领导人会议上的相关简报.
希腊财政部长史托纳拉斯淡化检查团的反对意见,称他们只反对"少数"措施.一名希腊政府高官稍早表示,三方借款人正寻求更多提案的细节,以求更深入的了解.
官员们不愿对哪些相关项目遭驳回置评,但熟知情况的消息人士指出,这些项目是有关缩减约20亿欧元公共部门费用的措施.
**"一次良好的会谈"**
负责希腊纾困任务的IMF主管Poul Thomsen在离场时向记者表示,双方有了一次"良好的会谈".
这项节约方案的内容包括在未来两年进行新一轮不受欢迎的缩减薪资及退休金举措,但希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)迟迟无法让执政联盟盟支持这项节约方案,因这些盟友不愿为缩减薪资及退休金措施背书.
萨马拉斯和他的盟友韦尼泽洛斯及民主左翼党(Democratic Left)领导人Fotis Kouvelis在周日最新一轮协商中未能就节支方案达成协议,三党领袖表示将会在周三复谈.(完)
--编译 张明钧;审校 丁琦
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月