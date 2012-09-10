〔台股业绩〕台积电8月营收较上年同期成长32%,较上月小增2%

国泰君安期货：“金三银四”临近，沪钢下行有限
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
路透台北9月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周一公布,8月营收为489亿台币,较上年同期的370.4亿增加32%,较上月小增2%.
台积电此前表示,预估第三季合并营收1,360-1,380亿台币间,较第二季的1,280.6亿成长6.2-7.8%;第三季毛利率约46-48%,而营利率则估34-36%.[ID:nST0529259]
该股今日收跌0.36%,报83.5台币;大盘加权股价指数.TWII则收高0.78%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2012年8月 489.0 +2.0 +32.0
2012年7月 479.2 +11.8 +37.3
2012年6月 428.7 -1.7 +20.3(完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/)
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--记者 詹静宜/高洁如; 审校 林高丽
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。