版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 13:39 BJT

〔台股业绩〕台积电8月营收较上年同期成长32%,较上月小增2%

路透台北9月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周一公布,8月营收为489亿台币,较上年同期的370.4亿增加32%,较上月小增2%.

台积电此前表示,预估第三季合并营收1,360-1,380亿台币间,较第二季的1,280.6亿成长6.2-7.8%;第三季毛利率约46-48%,而营利率则估34-36%.[ID:nST0529259]

该股今日收跌0.36%,报83.5台币;大盘加权股价指数.TWII则收高0.78%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2012年8月 489.0 +2.0 +32.0

2012年7月 479.2 +11.8 +37.3

2012年6月 428.7 -1.7 +20.3(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]

--记者 詹静宜/高洁如; 审校 林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐