〔日本数据〕8月服务业景气判断指数小跌至43.6

国泰君安期货：“金三银四”临近，沪钢下行有限
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
路透东京9月10日电---日本周一公布的内阁府调查显示,日本8月服务业景气判断指数跌至43.6,显示全球经济放缓令服务业信心持续低迷.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".
7月服务业景气判断指数为44.2.
内阁府自2001年8月开始汇整该数据.
内阁府称,日本经济小幅回温,但目前力道疲软,维持先前评估.
8月展望指数为43.6,上月为44.9.(完)
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--编译 蔡美珍;审校 侯向明
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。