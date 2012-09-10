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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 14:17 BJT

〔日本数据〕8月服务业景气判断指数小跌至43.6

路透东京9月10日电---日本周一公布的内阁府调查显示,日本8月服务业景气判断指数跌至43.6,显示全球经济放缓令服务业信心持续低迷.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".

7月服务业景气判断指数为44.2.

内阁府自2001年8月开始汇整该数据.

内阁府称,日本经济小幅回温,但目前力道疲软,维持先前评估.

8月展望指数为43.6,上月为44.9.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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