〔台湾汇市〕台币/美元续创三个月新高,FED会议前外资借力创造行情

* FED释出QE3期待升高助涨台币

* 央行干预力道不大为台币升值提供空间

* NDF尾盘台币获利了结卖单出现

* 关键9月12日变数仍多

* 明日主交易区间估29.65-29.75

路透台北9月10日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值1.02角,再创逾三个月高位.继欧洲央行(ECB)决定救市之后,美国非农数据疲弱引发市场对QE3(三轮量化宽松)的乐观情绪,加以央行干预力道不大,外资借力推升台币行情.但海外NDF尾盘似出现获利了结的台币卖单,周三前市场气氛仍谨慎.

汇银人士指出,9月12日关键一天来到前,市场趁着风险胃纳高涨之际抛售美元,但因台币近日来已见明显涨幅,虽然央行盘中动作不大,但市场保持警戒情绪,认为中国及台湾疲弱的经济数据难以支撑本币过份升值.周三前交易员认为台币仍是稳中偏升,但升幅不会太大,且需留意国际盘或出现反转讯号.

本周最重要的事件即为周三美国联邦储备理事会(FED)举行议会决定是否推出第三轮量化宽松措施,以及德国法院对"欧洲稳定机制"做出裁决,市场紧密关注事件发展.

"外资看起来是趁有行情的时候赶快赚一点价差."一本地银行交易人士说.

他们指出,除交易盘外,外资机构汇出汇入均有,出口商则因实际需求加入抛汇行列,下端进口商则趁好价钱承接美元买单.

他们指出,如果明日欧元等非美货币续强,台币可望再往高位测试,下一目标价为29.65,但台湾央行是否能续容忍台币升势至为关键.交易员料明日主交易区间或移至29.65-29.75.

今日收盘29.740为逾三个月新高,前高为5月29日报29.645.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,盘中交易时段一外资银行大量抛售美元,令美元/台币盘中波动相对剧烈,但尾盘各天期折价回到上日换汇点附近,部分获利了结的台币卖单令市场维持谨慎看法.

台湾股市.TWII今日收盘上涨0.78%,报7,482.74点;外资及陆资在台股今日小幅买超15.4亿台币,连续第二天买超.[ID:nST0549779]

新兴亚洲货币周一多数走升,因表现平淡的经济数据料将促使主要央行祭出刺激举措,不过涨势受限于对全球经济放缓的持续担忧.[EMRG/SGCN]

美国劳工部上周五公布,8月非农就业岗位仅增长9.6万个,低于7月的增长14.1万个.[ID:nSB1767502]很多分析师认为,8月就业数据低迷,足以引发美联储祭出第三轮量化宽松政策(QE3),以压低债券收益率(殖利率)和提振投资者及公司的信心.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.740 29.842 29.670-29.842 29.842 7.04 8.42

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.690 29.797 29.670-29.745 29.745 4.12 5.28

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.060/-0.045

美元/台币六个月期 -0.215/-0.190 -0.210/-0.185

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