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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 14:35 BJT

〔亚洲橡胶〕指标TOCOM期胶跳涨逾3%,因预期中国及美国扩大宽松

路透曼谷9月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一劲升逾3%,交易员称,因市场臆测美国及中国将推出更多刺激措施以提振本国经济.

2月期胶JRUc6午后上涨3.5%,至盘中高点每公斤235.8日圆.

1月沪胶SNRF3触及盘中高点每吨22,890元人民币.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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