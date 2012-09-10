版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 14:59 BJT

〔法国经济〕2012年第三季GDP料下滑0.1%,与先前估计一致--央行

路透巴黎9月10日电---法国央行周一表示,预估2012年第三季国内生产总值(GDP)下滑0.1%,同时其8月企业信心指数改善.

第三季GDP预估与先前估计一致.这个欧元区第二大经济体第二季经济较上季持平.

央行称,法国8月工业企业信心指标自7月的90升至93,制药企业和化学企业的信心明显更加乐观.(完)

--编译 许娜;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐