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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 15:35 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元脱离八个月低点,关注德国宪法法院裁决

路透苏黎世9月10日电---瑞郎兑欧元周一走软,但已明显弹离上周五触及的八个月低点,此前数据显示,瑞士央行8月为守住瑞郎上限的干预规模缩小.

瑞士央行的干预金额数据,加上欧洲央行有望推出新措施解决欧债危机,使瑞郎/欧元交易的波动性有所增加,瑞郎兑欧元突破1.21瑞郎,为1月以来首见.

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