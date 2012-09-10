《汇市简讯》英镑兑美元隐含波动率处于五年低点

0717GMT * 英镑兑美元一个月期价平隐含波动率周五跌破5月初的五年低点6.5% * 今日报6.1%,但与实际波动率相较仍有更多的下跌可能 * 一个月的日实际波动率仅4.4%,而小时图上的潜在目标为5.7% * 三个月及一年期价平波动率跌至多年低点6.75%及8.45% * 目前三个月期隐含波动率较实际波动率低0.25个百分点,高于小时图上波动率0.1个百分点;一年期波动率仍有1.0个百分点的下跌空间 * 今日在1.6000及1.5900有期权到期. (完) --编译 张明钧;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=