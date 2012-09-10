〔台湾债市〕101/9殖利率小跌,美国就业数据欠佳令市场对QE3预期增强

路透台北9月10日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周一收盘小跌.美国非农就业报告数据不如预期,加深市场对美联储本周推出第三轮量化宽松政策(QE3)的期待,令今日台债主流券殖利率大致以小跌作收.

交易商指出,由于目前银行、寿险资金偏多,加以今年台湾经济欠佳的情况下,资金苦无去处,致台债养券需求提高,短线台债殖利率处于量缩狭幅区间盘整格局,连国际盘对台债的影响业已产生钝化,料本周101/9发行前交易殖利率区间维持在1.16-1.19%.

"台债跟国际盘反应方向一致,但(殖利率)反应幅度则很不一致,跌幅不如国际盘,"一证券商交易员说.

他表示,本周国际盘变数较多,包括美联储将于12-13日举行会议、德国宪法法院在12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决,以及韩国央行在13日举行利率会议等,这些议题仍会牵动台债殖利率走势,但恐难激励台债成交量立即回笼,且下周以后国际盘消息就会转趋清淡.

美国公债价格上周五上涨,因弱于预期的美国就业报告增强了美联储本周会议推出新一轮买债计划的预期,不过由于部分投资人仍持怀疑态度,故公债升幅受限.在非农就业数据公布后,指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)最初跌至1.59%低位,低于数据公布前的大约1.73%.之后,该公债收益率回升至1.67%.[US/NCN]

美国劳工部上周五公布,美国8月非农就业岗位增加9.6万个,预估为增加12.5万个.美国8月失业率为8.1%,预估为8.3%.[ID:nEAPA70DS3][ID:nSB1767212]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.45 1.1740 1.1736-1.1779 129.0

台湾央行将于9月20日召开第三季全体理监事会议.据路透7月间访谈24家金融机构,全数认为台湾央行9月将维持利率不变.

交易员表示,虽市场普遍预期台湾央行此次将维持利率不变,但若韩国央行再度降息的话,央行虽不致于跟进降息,但仍会影响台湾央行在公开市场上的操作,所以市场关注韩国央行将于本周四举行的货币决策会议结果.

台湾股市周一收盘上涨0.78%,加权股价指数.TWII走扬57.83点至7,482.74点.

外银交易员坦称,"台股若持续上档,对台债会产生压力."

但证券交易员指出,台股加权指数近一个月都持续在7,400点附近盘整,且成交量能都未达千亿台币,目前对台债的影响仍有限.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1840

5 101/6 A01106=TWO 0.8925

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)