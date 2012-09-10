〔台湾货币市场〕短率大致平稳,存单交割外商资金紧绌本地银行适时补上

中信期货：中国期指增仓下行，短线承压
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
* 外商银资金不多,本地银行补上供给
* 一周拆款高位略升但成交不多
记者 高洁如
路透台北9月10日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳,由于今日交割一年期1,000亿台币存单,外商银行资金偏少,不过本地银行资金较多,适时补上供给,这令一周的利率高位稍微走升,惟成交不多.
资金调度人士指出,外商银行之间的资金今日不算太多,可能是因为一年期存单交割的因素.市场人士也说,明日一年期的存单到期,有望纾解近日外商银资金偏紧情况,令整体市场回复宽松局面.
"外商银今天钱并不多,但明天就可以回来了,"一本地民营金融机构交易员称.
明日央行存单到期TWNCDTB1中包含一年期存单1,000亿台币.
本地时间16:17银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日则在0.391%;区间落在0.295-0.55%,与上日相同.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.60%,上日为0.388-0.57%.
**短票也平稳**
短票方面,票券商指出,今日票量仍然不多,利率也大致没有太大变化.比起卖票,目前拆款也是票券商一大资金来源的重心.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.
央行今日存单到期金额为3,645.5亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,565.9亿.本周余日分别为:周二1,178亿、周三3,853.4亿、周四705亿、周五4,184亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五超额准备为负80亿台币;累计至周日超额准备为160亿台币,加计前期1%的超额准备为1,122亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率亦大致持平,旬初市场资金宽松,今日1,000亿台币存单交割影响有限,公债RP利率维持在上周区间不变.
证券商交易员指出,最近央行没有太大的冲销动作,加上旬初货币市场资金偏多,料本周公债RP利率维持在既有区间;投信、寿险仍积极找券,不过投信偏好公司债,但券商端缺券,大多以到期续做为主.
"现在蛮缺券的,无法满足投信的大笔公司债RP需求."她说.
票券交易员表示,由于寿险、投信积极承做公司债RP,令公司债RP市场缺券,近期公司债RP利率主要交投维持在0.83-0.85%附近.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯
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