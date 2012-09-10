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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 16:46 BJT

〔台湾央行〕共发行3,920亿台币存单,发行余额增274.5亿

路透台北9月10日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,920亿台币存单,其中包含1,000亿台币的一年期存单.若相较存单到期金额3,645.5亿,存单发行余额增274.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,644

91天期 0.93 216

182天期 1.05 60

364天期 0.829 1,000

央行上日发行2,186亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,513.2亿台币. 7,238.7+274.5

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周五超额准备为负80亿台币;累计至周日超额准备为160亿台币,加计前期1%的超额准备为1,122亿台币. (完)

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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