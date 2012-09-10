(重温稿)〔中港个股〕中国神华称8月份煤炭销量同比增长29.1%

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
路透香港9月10日电---按市值计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称,8月的煤炭销量同比增长29.1%,累计首8个月的销量相当于全年目标约72%.
神华的公告称,8月的煤炭销量为3,950万吨.今年1-8月的煤炭销量则为2.932亿吨,同比增长15.5%;相当全年销量目标4.1亿吨的71.5%.
8月的商品煤产量按年升8%,至2,560万吨;首8个月产量则升10.4%至2.066亿吨,相当于全年产量目标2.899亿吨的71.3%.
分析师相信,神华可以实现全年产销量目标,惟中国经济继续寻底,煤价难以出现较大反弹,因此对下半年获利持谨慎态度.
中国8月出口同比增速仍显疲弱,而进口七个月来首次转为负增长更凸显内需低迷.外贸持续不振将拖累中国经济的见底回升.[ID:nSB1769184]
神华旗下电厂8月的发电量按年下降1.5%,售电量亦跌2%.
神华H股周一收涨1.05%,报29港元;其A股亦升0.22%,报22.55元人民币.(完)
浏览中国神华其他新闻,请点选[1088.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399