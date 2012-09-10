(重温稿)〔中港个股〕中国神华称8月份煤炭销量同比增长29.1%

路透香港9月10日电---按市值计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称,8月的煤炭销量同比增长29.1%,累计首8个月的销量相当于全年目标约72%.

神华的公告称,8月的煤炭销量为3,950万吨.今年1-8月的煤炭销量则为2.932亿吨,同比增长15.5%;相当全年销量目标4.1亿吨的71.5%.

8月的商品煤产量按年升8%,至2,560万吨;首8个月产量则升10.4%至2.066亿吨,相当于全年产量目标2.899亿吨的71.3%.

分析师相信,神华可以实现全年产销量目标,惟中国经济继续寻底,煤价难以出现较大反弹,因此对下半年获利持谨慎态度.

中国8月出口同比增速仍显疲弱,而进口七个月来首次转为负增长更凸显内需低迷.外贸持续不振将拖累中国经济的见底回升.[ID:nSB1769184]

神华旗下电厂8月的发电量按年下降1.5%,售电量亦跌2%.

神华H股周一收涨1.05%,报29港元;其A股亦升0.22%,报22.55元人民币.(完)

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