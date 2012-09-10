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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 07:36 BJT

(重温稿)〔中国房地产〕前八个月保障房新开工650万套,完成投资8,200亿元

路透北京9月10日电---中国保障房建设快马加鞭,今年前八个月,全国城镇保障性安居工程新开工650万套,完成投资8,200亿元人民币.

新华社周一援引住中国住房城乡建设部有关负责人的话称,前八个月开工率为87%,基本建成420万套.根据安排,2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套.

近年来,中央加大城镇保障性安居工程建设力度.自2009年至2011年年底,全国共开工建设廉租住房435万套,公共租赁住房321万套,各类棚户区改造住房882万套.同时,各地还根据当地需要,开工建设经济适用住房352万套、限价商品房128万套.

加快保障房建设不仅是中国抑制房价,坚持本轮严厉调控房地产的重要内容,也是抑制目前经济下滑,稳定投资的重要手段.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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