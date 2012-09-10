(重温稿)〔中国房地产〕前八个月保障房新开工650万套,完成投资8,200亿元

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
路透北京9月10日电---中国保障房建设快马加鞭,今年前八个月,全国城镇保障性安居工程新开工650万套,完成投资8,200亿元人民币.
新华社周一援引住中国住房城乡建设部有关负责人的话称,前八个月开工率为87%,基本建成420万套.根据安排,2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套.
近年来,中央加大城镇保障性安居工程建设力度.自2009年至2011年年底,全国共开工建设廉租住房435万套,公共租赁住房321万套,各类棚户区改造住房882万套.同时,各地还根据当地需要,开工建设经济适用住房352万套、限价商品房128万套.
加快保障房建设不仅是中国抑制房价,坚持本轮严厉调控房地产的重要内容,也是抑制目前经济下滑,稳定投资的重要手段.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399