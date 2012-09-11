〔欧洲经济〕政策制定者忽视了欧元区危机对东欧的冲击--EBRD

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦9月10日电---欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁Suma Chakrabarti周一表示,对于欧债危机对南欧和东欧所造成的不利冲击,全球政策制定者的关注不够.
他在一新闻简报上表示,欧洲央行需要一起来讨论各种方式来帮助欧洲的欧元和非欧元区市场.
东欧与欧元区之间的贸易和金融联系密切.
"欧元区危机对该地区的冲击,我觉得是在全球讨论中被忽略的一块.大家尤其对于东欧和南欧所受的冲击讨论得不够,"Chakrabarti表示.
"对于该地区我们需要更加协调的行动计画...这部分将必须和欧洲央行讨论."
该行并称,欧元区危机进一步恶化是最大的下档风险.其预估克罗埃西亚(克罗地亚)、斯洛维尼亚和匈牙利今年经济将出现萎缩.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。