〔欧洲经济〕政策制定者忽视了欧元区危机对东欧的冲击--EBRD

路透伦敦9月10日电---欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁Suma Chakrabarti周一表示,对于欧债危机对南欧和东欧所造成的不利冲击,全球政策制定者的关注不够.

他在一新闻简报上表示,欧洲央行需要一起来讨论各种方式来帮助欧洲的欧元和非欧元区市场.

东欧与欧元区之间的贸易和金融联系密切.

"欧元区危机对该地区的冲击,我觉得是在全球讨论中被忽略的一块.大家尤其对于东欧和南欧所受的冲击讨论得不够,"Chakrabarti表示.

"对于该地区我们需要更加协调的行动计画...这部分将必须和欧洲央行讨论."

该行并称,欧元区危机进一步恶化是最大的下档风险.其预估克罗埃西亚(克罗地亚)、斯洛维尼亚和匈牙利今年经济将出现萎缩.(完)