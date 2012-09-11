《台湾报摘》--经济日报9月11日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)iPhone 5上市前拉货效应,已在电子业上游发酵.台积电(2330.TW)昨日公布8月合并营收494.97亿台币,再创历史新高,优于市场预期.但鸿海(2317.TW)8月非合并营收2,223亿台币,月减10.57%,下探近11个月新低,不如市场预期.苹果新机出货效应先反应在台积电等上游厂商,鸿海预期9月营收才会升空.

* 其他:

--中钢(2002.TW)在非铁金属领域重大突破,所开发的钛螺丝线材将有机会切入苹果零组件供应体系,满足iPhone5需求,预定10月量产,其单位价值为碳钢的200倍,象征着台湾高端科技材料的全球竞争力大跃进.

--22县市昨日更新债务钟.至8月底为止,地方政府总债务达到8,300亿台币,高雄市拿下县市累积债务与人均负债的"双料冠军",这也是自7月地方开始设置债务钟以来,连续3个月由高雄市居地方负债王.

--陆资入股台湾面板业可望无上限,促使京东方(000725.SZ)(200725.SZ)与彩电业等陆厂加速与台厂结盟,友达(2409.TW)、胜华2384.TW、奇美电(3481.TW)有机会藉此注入百亿台币以上资金活水,透过大陆指标企业挹注资金及订单,突破韩厂独大局面.

--外交部与美国在台协会昨日以共同发布新闻稿的方式,指称代表马英九总统出席亚太经济合作经济领袖会议(APEC)的连战,与美国国务卿希拉蕊进行双边会谈,双方决定在台美贸易暨投资架构协定(TIFA)架构下,展开预备工作,举行专家层级会商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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