《台湾报摘》--工商时报9月11日

* 头版头条:

--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)昨日公布8月份合并营收达494.97亿台币,不仅续创历史新高,粉碎法人圈"营收已于7月触顶"看衰言论,台积电还宣布第三季营收将优于先前预估数字.

* 其他:

--欧美、大陆经济成长增速放缓,PC大厂全力布局新兴市场PC首购商机,为巩固印度市场,宏基(2353.TW)预估今年在第2、第3级城市将新增500家门市,并将专注政府、金融银行、教育等行业,力拼达到每季两位数成长目标.

--大陆海协会会长陈云林昨日率"文化创意产业暨书画艺术交流团"来台,他表示,本次来台有四大任务,除了解两岸双方在文化创意产业方面的发展与合作的可能性,还要检讨现行关于两岸发展文创产业的政策,并为下半年ECFA后期服务贸易的谈判做相关准备.

--中信金(2891.TW)内部高层开出参股陆银三原则,将以未上市的城商银行为标的,目前已有接触对象,中国信托选择参股对象的三大条件,包括财务投资报酬、业务经营权和被大陆银监会肯定.

--台资银行大陆分行资金运用转向,大型行库主管指出,中国人行近期双管齐下,一方面放宽给外银外债额度,但同时紧缩外银转存款利息,现在除非有明确的放款需求,国银大陆分行才会向总行调度短债额度至大陆使用.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.