《全球重要经济事件一览表》--9月11日-9月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月11日(二)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森将在法兰克福哥德大学货币与金融稳定学院发表演说,主题为"稳定守护与危机管理:危机中与危机后的中央银行管理".

巴黎--经济合作暨发展组织公布全球教育现况年报.(0500)

塔林--爱沙尼亚央行监督委员会会议.

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发表石油市场月报.

9月12日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行议息会议(第一天).

巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济议题举行记者会(0730).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).

德国卡尔斯鲁厄--德国宪法法院宣布有关永久欧元区救助计划和预算纪律财政协定的决定.

9月13日(四)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1630).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在为期两天的FOMC利率政策会议后出席媒体简会(1815).

伦敦--英国央行发表季报概要.

伊斯坦堡--德国央行副总裁Sabine Lautenschlaeger在国际银行业监管会议出席小组论坛.(1230)

挪威桑内斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在该央行地区网络Region South-West发表演讲(0700);副总裁Jan F. Qvigstad亦将到场发表演说.(0820)

苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0730).

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(最后一日).

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方指标利率.

法兰克福--欧洲央行发表月报(0800).

9月14日(五)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).

尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在一次会议上发表公开讲话.会议主题为:金融危机:原因、结果与政策反应(1800).

9月15日(六)

尼科西亚--欧元集团会议.

9月17日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)大会.(至9月21日)

里斯本--葡萄牙央行公布官方公报.

9月18日(二)

东京--日本央行货币政策会议(第一天).

悉尼--澳洲央行公布9月4日货币政策会议的会议纪录.

阿德雷德--澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲金融服务学会(FINSIA)、澳洲经济发展委员会(CEDA)、以及澳洲特许会计师协会(ICAA)的午餐会发表演说.(0300)

纽约--美联储(FED)里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在纽约大学Money Marketeers活动中发表演说.(2215)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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