《汇市简讯》美元/披索跌势受限于菲律宾央行干预疑虑

0024GMT * 美元/菲律宾披索因杠杆操作帐户的卖兴不减而压力沉重 * 未能跌破41.50,加上菲律宾央行干预疑虑,美元/披索应该会在41.50-41.70之间盘整 * 在出口和经济成长疑虑下,怀疑菲律宾央行会任由披索持续升值 * 隔夜披索NDF在41.54-41.58之间交投,纽约盘收报41.54-41.59 * 静候0100GMT时公布的7月出口数据.(完) --编译 戴素萍;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=